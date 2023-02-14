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بري في ذكرى اغتيال الحريري: مدعوون جميعاً الى التحلي بالمناقبية السياسية 

بري في ذكرى اغتيال الحريري: مدعوون جميعاً الى التحلي بالمناقبية السياسية 
الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٥٥ بتوقيت غرينتش

وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري، بالجريمة التي اريد من خلالها إغتيال الوطن والإنسان في14 شباط 2005.

العالم- لبنان

وقال بري في الذكرى السنوية الثامنة عشرة لاغتيال رفيق الحريري: ان الشعور في هذه اللحظات الحرجة التي يمر بها لبنان، مجدداً كما الشعور في اللحظات الأولى لتلك الجريمة التي أريد من خلالها إغتيال الوطن والإنسان في14 شباط 2005 ، هو نفس الشعور بالخسارة الجسيمة التي لا تعوض لقامة وطنية وإنسانية جُبلت بالمحبة والإنفتاح والتفاني حتى الشهادة في سبيل لبنان عنيت به الرئيس رفيق الحريري.

واضاف بري: في ذكرى اغتياله مدعوون جميعاً الى التحلي بالمناقبية السياسية التي آمن بها الراحل الكبير توافقاً وشراكة وقبولاً بالآخر، بذلك نمنع إغتيال الطائف وإغتيال لبنان الذي إستودعه رفيق الحريري والشهداء كل الشهداء أمانة في أعناق جميع اللبنانيين ونحفظه وطناً واحداً موحداً لكل ابنائه.

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