الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣
٠٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الصيني: بكين تدعم ايران في حماية حقوقها القانونية والمضي قدما بالسبل المناسبة لحل الموضوع النووي في اسرع وقت ممكن

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيران تستضيف رسميا دورة ألعاب القوى داخل الصالات آسيا 2024

نظام غذائي يقلل بشكل كبير من نوبات الصرع

مدعي عام إيران يناقش مع نظيره الآذربيجاني حادث السفارة

علماء يطورون عقارا يمنع ظهور الحساسية من 'الفول السوداني'

شاهد.. المستجد في عمليات الانقاذ في المناطق السورية المنكوبة

النرجسيون يعانون من تدني احترام الذات و'عقدة الوصول'