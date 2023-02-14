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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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الرئيس الصيني: الصين عتمل بجد على تطوير تعاونها الصميمي مع ايران وتعزيز تنمية شراكتهما الاستراتيجية بغض النظر عن تغييرات الاوضاع
الرئيس الصيني: بكين تدعم ايران في حماية حقوقها القانونية والمضي قدما بالسبل المناسبة لحل الموضوع النووي في اسرع وقت ممكن
الرئيس الصيني: بكين تواصل مشاركتها البناءة في مفاوضات احياء الاتفاق النووي
مدير تربية اللاذقية في سوريا: عدد الوفيات بين الطلاب جراء الزلزال وصل إلى 110 و 17 من الكادر التعليمي
الشرطة الأميركية تعلن مقتل ثلاثة في إطلاق نار بجامعة ولاية مشيغن
حركة حماس: عملية الطعن بالقدس امتداد لثورة شعبنا أمام غطرسة الاحتلال وجرائمه
القناة 14 العبرية: إصابة جندي بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار بالقرب من حاجز شعفاط في القدس وإطلاق النار على المنفذ
مصادر فلسطينية: الاحتلال يستنفر قواته بعد إصابة أحد عناصر الشرطة بعملية طعن عند حاجز مخيم شعفاط بالقدس
مصادر فلسطينية: إصابة أحد عناصر شرطة الاحتلال بعملية طعن عند حاجز مخيم شعفاط بالقدس
مراسل العالم: وصول طائرة إيرانية إلى مطار حلب الدولي تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال
الرئيس الصيني: الصين عتمل بجد على تطوير تعاونها الصميمي مع ايران وتعزيز تنمية شراكتهما الاستراتيجية بغض النظر عن تغييرات الاوضاع
الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.