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الرئيس الصيني: الصين عتمل بجد على تطوير تعاونها الصميمي مع ايران وتعزيز تنمية شراكتهما الاستراتيجية بغض النظر عن تغييرات الاوضاع

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

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