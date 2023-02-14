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شاهد.. المستجد في عمليات الانقاذ في المناطق السورية المنكوبة

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال مراسل قناة العالم الاخبارية في سوريا، إن اللاذقية اعلنت امس توقف عمليات البحث عن الضحايا فيما لازالت عمليات البحث عن ضحايا مستمرة في حلب وجبلة.

العالم - مراسلون

وأضاف، أن وزارة الصحة السورية منذ الأحد لم تصدر أي احصائيات جديدة حول عدد الوفيات في سوريا، وحسب آخر احصائية التي صدرت وصل عدد الوفيات الى 1414 عدد والاصابات الى 2340، موضحا أن هذا الامر يوشير الى الامرين الاول انتهاء عمليات انتشال الضحايا من تحت الانقاض او الصعوبة في انتشالهم.

وأشار مراسلنا إلى أن محافظة اللاذقية أعلنت الإثنين انتهاء عملية المسح الأولى لوجود أي جثامين تحت الأنقاض، فيما لا زالت عمليات الإنقاذ مستمرة في مدينة جبلة وريف اللاذقية تحديدا بلدة اسطاوي حيث هدم فيها 14 مبنى وتوفي 51 شخصا وتضررا حوالي 400 شخص جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر الإثنين الماضي.

وقال مراسل قناة العالم الإخبارية، إن هناك عمليات مسح ثانية تبدأ في حلب من حيث انتهت عمليات المسح الأولى لبحث عن جثامين الضحايا، مع استمرار لجان السلامة بالتقصي على الحالة الإنشائية وحيث تم هدم عدد كبير من المباني، وخلاء القاطنين فيها.

وحول وصول المساعدة الدولي إلى سوريا قال مراسل قناة العالم الإخبارية، إن إرسال المساعدات مستمرة عبر مطار حلب واللذفية ودمشق وبيروت.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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