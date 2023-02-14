الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣
٠٦:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. لهذا السبب حراك الشعب البحريني مازال مستمرا..

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش، أن الحراك الشعبي البحريني ما زال مستمرا لأن النظام الحاكم بات يمارس القمع على كافة الأصعدة.

العالم - خاص بالعالم

قال درويش، إن الحراك الشعب البحريني منذ الثورة عام 2011 ما زال مستمرا لأن هناك أزمة سياسية مستمرة في البلاد، حيث إن السلطات البحرينية لم تكتف بقمع الحركة السياسية باستراتيجية الاعتقالات والإعدامات وإسقاط الجنسية بل باتت تستخدم القمع على كافة الأصعدة.

وأضاف، أن السلطات في البحرين تحاول رفع وتيرة الاستهداف السياسي من أجل أن تجرد الشعب البحريني من كافة الامكانيات والطاقات على كافة المستويات.

وأشار رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان إلى أن قمع النظام الحاكم في البحرين بات يطال المجتمع المدني والأهلي حيث منع التجمع المندد بحرق القرآن الكريم مؤخرا في السويد.

هذا وتحت شعار مستمرون بمبدأية وحركية احيا البحرينيون الذكرى الـ12 لثورة الـ14 من فبراير عبر مسيرات وتظاهرات شهدتها مختلف مناطق البلاد ليسجلوا كما في كل عام موقفا عمليا يبرهن على الصمود والثبات.

تظاهرات سلمية خرجت تلبية لدعوة عالم الدين البحريني الشيخ "عيسى قاسم" وشددت على استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق المطالب وسط شعارات تؤكد حقهم في تقرير المصير.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

شاهد.. 'فيروز' يتحدث للعالم عن اسباب قمع ثورة البحرين

حراك شعبي في البحرين عشية الذكرى 12 لانطلاق الثورة

مسيرة طوفان 15 فبراير - 2014

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'سموتريتش': سنزيل جميع القيود عن البناء الاستيطاني بالضفة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 14-02-2023

رئيسي: تعزيز العلاقات بين طهران وبكين يسهم في الارتقاء بالأمن العالمي

قصة رياضي في آبادان الايرانية ألهم الجميع أن السر يكمن في الإرادة

شاهد.. هكذا عائلة آل خليفية تريد محو الهوية البحرينية

الأسد يستقبل رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر