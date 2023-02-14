شاهد.. لهذا السبب حراك الشعب البحريني مازال مستمرا..

العالم - خاص بالعالم

قال درويش، إن الحراك الشعب البحريني منذ الثورة عام 2011 ما زال مستمرا لأن هناك أزمة سياسية مستمرة في البلاد، حيث إن السلطات البحرينية لم تكتف بقمع الحركة السياسية باستراتيجية الاعتقالات والإعدامات وإسقاط الجنسية بل باتت تستخدم القمع على كافة الأصعدة.

وأضاف، أن السلطات في البحرين تحاول رفع وتيرة الاستهداف السياسي من أجل أن تجرد الشعب البحريني من كافة الامكانيات والطاقات على كافة المستويات.

وأشار رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان إلى أن قمع النظام الحاكم في البحرين بات يطال المجتمع المدني والأهلي حيث منع التجمع المندد بحرق القرآن الكريم مؤخرا في السويد.

هذا وتحت شعار مستمرون بمبدأية وحركية احيا البحرينيون الذكرى الـ12 لثورة الـ14 من فبراير عبر مسيرات وتظاهرات شهدتها مختلف مناطق البلاد ليسجلوا كما في كل عام موقفا عمليا يبرهن على الصمود والثبات.

تظاهرات سلمية خرجت تلبية لدعوة عالم الدين البحريني الشيخ "عيسى قاسم" وشددت على استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق المطالب وسط شعارات تؤكد حقهم في تقرير المصير.

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