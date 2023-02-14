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الأسد يستقبل رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الأسد يستقبل رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

أكدت ميريانا إيغر رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر للرئيس بشار الأسد خلال استقباله لها أن الصليب الأحمر يعمل من أجل تزويد الشعب السوري بالاحتياجات الأساسية وتقديم كلّ ما يلزم لمساعدته على تخطّي الحالة الصعبة التي يتعرض لها بسبب الزلزال.

العالم- سورية

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أشارت إيغر إلى أن "المنظمة تعمل على حشد الجهود من أجل توسيع نطاق العمليات الإنسانية التي تقوم بها على كامل الأرض السورية، وهي تقدر التعاون الذي تبديه الحكومة السورية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري بهذا الخصوص".

ومن جانبه جدد الرئيس الأسد حرص الحكومة السورية على إدخال المساعدات إلى جميع المناطق لإغاثة المتضررين.

وأشار إلى أنه "من المهم عند التعامل مع الوضع الإنساني في سوريا النظر إلى البنية التحتية والقطاعات الأخرى مثل الصحة والاتصالات لأنها تتكامل مع بعضها وتؤثر بشكل مباشر على الوضع الإنساني والمعيشي للسوريين".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش قد أعلن اليوم أن الرئيس بشار الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين اضافيين بين تركيا وشمال سوريا، من اجل إفساح المجال لإدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق المعارضة لإغاثة المتضررين من الزلزال.

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الأسد يستقبل رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر