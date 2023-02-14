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انطلاق 'أسبوع القدس العالمي' ودعوات للمشاركة الواسعة في فعالياته

انطلاق 'أسبوع القدس العالمي' ودعوات للمشاركة الواسعة في فعالياته
الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال "أسبوع القدس العالمي"، وتستمر حتى العشرين من شباط/ فبراير الجاري؛ بهدف التذكير بأهمية القدس والمسجد الأقصى.

العالم - فلسطين

وقالت اللجنة المنظمة: إن الفعاليات تهدف إلى تذكير المسلمين بأهمية القدس والمسجد الأقصى المبارك، لاسيما في وجه الأخطار التي تحيط به من الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" (مقره الدوحة) علي القره داغي، إلى تكثيف المشاركة في فعاليات الأسبوع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والندوات التي تعقد في عدة دول.

وقال رئيس مركز "تكوين العلماء" الموريتاني، الشيخ محمد الحسن ولد الددو: إن "المسلمين جميعا شركاء في فلسطين، وهذا هو الوقت المناسب للعمل من أجل القدس والمسجد الأقصى"، وفق ما نقلته قدس برس.

وبحسب بيان انطلاقة "أسبوع القدس"، فسيدعى خطباء الجمعة حول العالم لتخصيص الخطبة القادمة للحديث عن القدس المحتلة.

وعُقد الاثنين، في غزة، وفي العاصمة القطرية الدوحة، مؤتمران للإعلان عن انطلاقة "أسبوع القدس العالمي".

وشددت اللجنة العليا في بيانها الافتتاحي لـ"أسبوع القدس العالمي"، على أن تكون خطبة الجمعة القادمة حول ‏نصرة القدس والأقصى، وإغاثة المنكوبين في الزلزال المدمّر الذي ضرب الإثنين الماضي كلا من تركيا وسوريا.

ويأتي "أسبوع القدس العالمي" في العام الثالث له، مع تصاعد المخاطر المحدقة في المسجد الأقصى المبارك والاعتداءات المستمرة عليه، لاسيما في سياق حكومة اليمين المتطرف التي يقودها بنيامين نتنياهو.

ويتزامن "أسبوع القدس العالمي" الذي يقام في آخر أسبوع في شهر رجب من كل عام، مع ذكرى ‏الإسراء والمعراج، وذكرى تحرير بيت المقدس على يد صلاح الدّين الأيوبيّ.‏

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