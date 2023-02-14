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رئيس الهلال الاحمر التركي: فرق الاغاثة الايرانية كانت من بين أول الفرق التي قدمت خدماتها لتركيا ونحن وكل الشعب التركي نثمن عاليا هذه الخدمات

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

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