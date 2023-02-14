جنوب اليمن.. تحركات سعودية لإقصاء "المجلس الانتقالي" المدعوم اماراتيا +فيديو

العالم - مراسلون

لم تتوقف التعزيزات العسكرية السعودية إلى عدن ومدن أخرى في الجنوب اليمني، إذ تم الدفع بتعزيزات جديدة تضمنت آليات عسكرية متنوعة، في وقت يخيّم التوتر على هذه المناطق بعد تحركات بدأتها السعودية" وحكومة "العليمي" أسابيع لهدف إقصاء وطرد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً ومحاولة تفكيك منظومته العسكرية والسياسية عبر تشكيل قوات أُطلق عليها 'درع الوطن'.

تصاعد التوتر في عدن جاء مع بدء تنفيذ القوات الموالية للسعودية لخطتها الأمنية في المدينة من خلال الانتشار في المواقع المهمة والحيوية ومطالبة المجلس الإنتقالي بالانسحاب منها، في مؤشر على إنهاء مرحلة حكمه وسيطرته، وتسليم ملف عدن إلى سلطة رشاد العليمي التي تمثل طرفاً غير مرغوب فيه من قبل الفصائل الإماراتية.

الأزمة الجديدة التي تشهدها عدن نتيجة توتر العلاقة بين المجلس الانتقالي وما يُسمى بالرئاسي انعكست كذلك على محافظات مثل شبوة والمهرة وأبين ومناطق جنوبية أخرى، باتت تشهد تزايدا لحالة صراعات الطرفين وأتباعهما وصلت إلى حد الاشتباك المسلح، وسط تحشيدات شعبية وعسكرية وتحركات متبادلة، وتهديدات كل طرف بإسقاط الآخر.

ويخشى أن التطورات الجديدة في جنوب اليمن والتحركات السعودية ضد "المجلس الانتقالي" قد تدفع نحو مزيد من العنف والفوضى في مناطق لم تتعافى بعد نتيجة سلسلة من الصراعات وما يرافقها من وضع معيشي معقد.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..