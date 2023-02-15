الرئيس الإيراني في الصين وقلق أميركي

العالم – مع الحدث

وقال ضيف الحلقة الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور وسام إسماعيل إن الصين وايران يتمتعاون بمستوى عال من النمو الاقتصادي.

وأضاف إن زيارة الرئيس الإيراني الى الصين تؤكد بدأ تغيير النفوذ الاقتصادي على المستوى العالم وإن هناك نوع من الأطر التي أصبحت ترسم خارج إطار الهيمنة الغربية والتي تقوم على أساس العلاقة المباشرة بين الدول المنتجة والدول المصدرة دون المرور بالأطر التي كان متعارفا عليها في المرحلة السابقة.

وأكد أن الدولتين تعانيان من اشكالبة في العلاقة مع الولايات المتحدة الاميركية ولذلك فإن لهذه الزيارة مدلول سياسي قبل أن يكون اقتصاديا.

الدكتور وسام إسماعيل أشار الى أن المدلول السياسي تحدث عنه الرئيس رئيسي لأحد الصحف الصينية والذي قال أن زيارته هي تعبير عن رفض للأوحادية الأميركية وأنها إطار للسير في العلاقات الدولية بشأن حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية والسياسية.

وأكد أن زيارة رئيسي للصين سيكون لها تأثيرات كبيرة على مستوى العلاقات الدولية.

بدوره قال الخبير الاستراتيجي الدكتور هادي محمدي إن العلاقات بين إيران والصين لها تاريخ في مستويات مختلفة خلال العقود الماضية.

وأضاف إن الزيارة بهذا التوقيت لها مؤشرات مرتبطة بالتطورات الدولية حول النظام الدولي الذي أصبح نظاما دكتاتوريا بفعل سياسيات الولايات المتحدة.

وأكد أن بعض الدول رفضت وترفض النظام الأوحادي الدكتاتوري في العالم وتعمل تلك الدول على أن يحكم العالم نظاما عادلا منصفا.

من جهته قال عضو حزب المحافظين البريطانيين الدكتور وفيق مصطفى إن الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر حاول تطبيق المعادلة التي يعمل فيها ايران والصين، مع الاتحاد السوفيتي ولكن فشلت، مؤكدا أن ايران اختارت الطريق الاقتصادي لتضمن مستقبلها الاقتصادي ولكن يجب أن لا تقطع علاقاتها مع الغرب في المجال السياسي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. وسام إسماعيل – أكاديمي وباحث سياسي

د. وفيق مصطفى – عضو حزب المحافظين البريطانيين

د. هادي محمدي – خبير استراتيجي

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6539343