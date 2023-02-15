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سيمور هيرش: الخوف دفع بايدن إلى تأجيل تفجير ’السيل الشمالي’ من يونيو إلى سبتمبر 2022

سيمور هيرش: الخوف دفع بايدن إلى تأجيل تفجير ’السيل الشمالي’ من يونيو إلى سبتمبر 2022
الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال الصحفي الاستقصائي الأمريكي، سيمور هيرش، أن الخوف دفع جو بايدن، إلى تأجيل تفجير "السيل الشمالي" من حزيران/ يونيو إلى أيلول/ سبتمبر 2022، في حين اعتبر مشاركون في العملية أنه "مجنون".

العالم - الأميرکيتان

وأجاب سيمور هريش في مقابلة مع صحيفة "برلينر تسايتونج" الألمانية رداً على سؤال عما إذا كانت الألغام زرعت في بحر البلطيق في يونيو 2022، قائلا: "نعم"، (الغواصين الأمريكيين) فعلوا ذلك قبل نهاية التدريبات".

وأضاف: "لكن في اللحظة الأخيرة شعر البيت الأبيض بالتوتر. وقال الرئيس إنه يخشى القيام بذلك وغير رأيه، وأصدر أوامر جديدة تجعل من الممكن تفجير (الألغام) عن بعد في أي لحظة."

وبحسب هيرش، بايدن "أمر بتفجير "السيل الشمالي"في سبتمبر" وعارض هذا القرار العديد من المشاركين في هذه العملية الذين شغلوا "مناصب رفيعة في الأجهزة الأمنية واعتبروا أنه مجنون" على مثل هذا القرار.

وكان سيمور هيرش قد نشر مقالا، قال فيه إن الولايات المتحدة دبرت تفجير خطوط أنابيب غاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق، وأن عملية التفجير نفذها النرويجيون في سبتمبر الماضي في مياهها.

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