زيارة رئيسي للصين والقلق الأميركي

العالم – مع الحدث

هل تشكل العلاقة الاقتصادية مع بكين أحد المنافذ الحيوية لطهران وسط الضغوط الغربية؟ ماذا عن قلقل واشنطن من الزيارة وارتقاء مستوى التعاون بين ايران والصين وروسيا؟ إلى أي حد يسهم التعاون الاستراتيجي مع الصين بتقويض الهيمنة الاميركية على العالم؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى الصين والقلق الأميركي من تلك الزيارة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. وسام إسماعيل – أكاديمي وباحث سياسي

د. وفيق مصطفى – عضو حزب المحافظين البريطانيين

د. هادي محمدي – خبير استراتيجي