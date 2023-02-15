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الأسرى الفلسطينيون يوسعون خطواتهم النضالية اليوم الأربعاء

الأسرى الفلسطينيون يوسعون خطواتهم النضالية اليوم الأربعاء
الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، إنّ دائرة تنفيذ الخطوات النضالية التي أعلن عنها الأسرى ستتسع اليوم الأربعاء بإنضمام عدة سجون، إلى جانب أسرى سجن نفحة، الذين بدؤوا أمس بتنفيذ الخطوات، استنادًا إلى الخطة التي أقرّتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى.

العالم - فلسطين

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام أوضحت الهيئة ونادي الأسير في بيان لهما، أن ذلك يأتي ردًا على إعلان إدارة سجون الاحتلال البدء في تطبيق الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها الوزير الفاشي (بن غفير).

والسجون التي ستنضم اليوم في الخطوات هي: ريمون، وعوفر، ومجدو، وجلبوع، والنقب.

وتتمثل خطوات العصيان الأولية، بإغلاق الأقسام، عرقلة ما يسمى بـ"الفحص الأمني"، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السّجون كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك.

يشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال وفي اليوم الأول على بدء خطوات الأسرى، أقدمت على قطع المياه السّاخنة عن الأسرى في سجن نفحة، كما أقدم أحد السّجانين خلال ما يسمى بـ"الفحص الأمني" باستفزاز الأسرى، والتباهي بإجراءات (بن غفير) الأمر الذي فرض حالة من التوتر في السجن، ورد الأسرى بالتكبير في عدة أقسام.

وكانت لجنة الطوارئ العليا قد صرحت في بيان مقتضب يوم الأمس، "من قرّر محاربتنا برغيف الخبز والماء: سنرد عليه بمعركة الحرّيّة أو الاستشهاد".

يذكر أن لجنة الطوارئ أعلنت بالأمس الأول عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان.

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