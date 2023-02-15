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كيشيدا: اليابان لا تنوي المشاركة في اتخاذ القرارات بشأن استخدام الأسلحة النووية الأمريكية

كيشيدا: اليابان لا تنوي المشاركة في اتخاذ القرارات بشأن استخدام الأسلحة النووية الأمريكية
الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

صرح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بأن حكومته لا تعترف بمبدأ ما يسمى بـ "الملكية المشتركة" للأسلحة النووية الأمريكية ولا تنوي المشاركة في اتخاذ القرارات بشأن نشرها واستخدامها.

العالم - أسيا و الباسفيك

وقال كيشيدا في خطاب ألقاه في جلسة لجنة الميزانية لمجلس النواب الياباني، اليوم الأربعاء: "الحكومة تسعى لأوثق تعاون مع الولايات المتحدة في الشؤون الأمنية وتبذل جهودا لتعزيز قدرة الردع المشتركة".

وأشار في الوقت ذاته إلى أن مبدأ ما يسمى بـ "الملكية المشتركة" للأسلحة النووية الأمريكية يتناقض مع تخلي طوكيو عن الأسلحة النووية.

وأضاف: "وفقا لذلك لا تعترف الحكومة بمبدأ الملكية المشتركة ولا تنوي بحثه".

ودعا وزير الدفاع الياباني السابق، سيغيرو إيشيبا، في وقت سابق من هذا اليوم، حكومة بلاده لبحث احتمال مشاركة طوكيو في تخطيط القرارات المتعلقة بالأسلحة النووية مع الولايات المتحدة. وعبر عن اعتقاده بأن مبدأ "الملكية المشتركة" لا يتناقض مع مبدأ تخلي اليابان عن الأسلحة النووية.

وتتمسك الحكومة اليابانية في الوقت الراهن بما يسمى بـ 3 مبادئ غير نووية وهي عدم امتلاك أو عدم إنتاج أو عدم استيراد أسلحة نووية. وتم تبني هذه المبادئ في البرلمان الياباني في عام 1971. ولم تصبح هذه المبادئ قانونا رسميا حتى الآن، غير أن كل رؤساء الوزراء اليابانيين يؤكدون تمسكهم بها بشكل أو بآخر.

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