جامعة بكين تمنح السيد رئيسي لقب أستاذ فخري

العالم - ايران

ومنح رئيس جامعة بكين "هاو بينج"، لقب "أستاذ فخري" في جامعة بكين للسيد ابراهيم رئيسي تقديراً لخدماته وأعماله في تعزيز وتطوير العلاقات بين إيران والصين، وكذلك الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأقيم حفل منح اللقب ، بحضور رئيس وأساتذة وطلاب هذه الجامعة.

وأعرب رئيس جامعة بكين ، عن ارتياحه لحضور رئیس الجمهوریة والوفد المرافق له في الصين وفي هذه الجامعة وقال: تقديراً لخدمات آية الله رئيسي وأعماله في تعزيز وتطوير العلاقات بين إيران والصين ، وكذلك الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم ، تم منحه اللقب بعد موافقة المجلس العلمي لجامعة بكين.

وتم تكريم أفضل أساتذة هذه الجامعة في مجال معرفة ايران وتعليم اللغة الفارسية ، "لي لينغ" و "ليو إنغ جون" و "شاب غوانغ" و "بوينغ بينغ" خلال هذه المراسم وبحضور آية الله رئيسي.

یذکر أن جامعة بكين ، هي جامعة بحث رئيسية واقعة في بكين، والجامعة الوطنية الأولى للصين.

کما تعتبر، جامعة حكومية شاملة تشتهر بمستواها الاكاديمى العالي قي الآداب والعلوم. تأسست قي عام 1898، وتعتبر إحدى أقدم الجامعات الصينية.

وبعد أكثر من مائة سنة من التطور، أصبح لجامعة بكين حاليا 5 كليات، منها كلية الدراسات الإنسانية وكلية العلوم الاجتماعية وكلية العلوم الطبيعية وكلية المعلومات والهندسة وكلية الطب و42 قسما و216 مركز بحوث و18 مستشفى تابعا لها. وتشتهر الجامعة قي البلاد كلها باقسامها للغة الصينية واللغة الإنجليزية والتاريخ والفيزياء وعلوم الحياة.