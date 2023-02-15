العالم - لبنان

وأضاف “هنا أريد أن أقول للشعب اللبناني: هناك قوى سياسية وكارتيلات مالية وتجارية ونقدية وإعلامية شريكة في مشروع إنهاك البلد ولعبة الدولار وتجويع الناس وتفكيك الدولة، والمشروع مشروع دول وأنظمة تخوض أسوأ أنواع الحروب من خارج وداخل لبنان، والداخل في هذه اللعبة خطير جدا”.

واكد ان “المطلوب منا كمسيحيين ومسلمين وعي طبيعة المعركة والتضامن لأن تفليس البلد وخنقه ولعبة الدولار الجنونية ومحاصرة البلد والعمل على تمزيقه سياسيا ومنع أي تسوية رئاسية أمر يدار بخلفية دفع البلد نحو كارثة وصراع داخلي محتدم، وهناك قوى وشخصيات وزعامات منخرطة في هذا المشروع حتى الأذنين، والمطلوب الإنقاذ السياسي سريعا، والقطيعة السياسية في هذا المجال أسوأ من سرطان، وكسر الجمود السياسي اليوم ممكن وغدا قد يكون مستحيلا”.

واعتبر انه “إذا لم يتحد الشعب ويضغط باتجاه كسر الجمود السياسي فإن البلد يتجه نحو كارثة لا سابق لها في تاريخ لبنان”.