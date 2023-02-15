الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣
٠١:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. مأساة أهالي اللاذقية بعد الزلزال المدمر

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

تواصل فرق الإنقاذ العمل على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، في وقت بلغت حصيلة الضحايا في اللاذقية وحدها أكثر من ثمانمئة قتيل، وأكثر من ألف ومئة جريح، ونحو مئة وخمسين ألف منكوب.

العالم - مراسلون

تصارع الجهات الحكومية في اللاذقية عقارب الساعة لتخفيف اثار الزلزال عن الناجين، فيما تجاوزت حصيلة ضحايا تكسر طبقات الارض في اللاذقية اكثر من ثمانمئة ضحية والجرحى الالف ومئة جريح واكثر من مئة وخمسين الف منكوب في الوقت الذي لا تهدأ فيه الاليات ثقيلة وهي ترفع الانقاض.

كاميرا العالم, وصلت الى بلدة اسطامو بريف اللاذقية والتي ارتفع فيها خط الموت الى 54 ضحية وقفز المصابون عن سلم المئة بعد انهيار اربعة عشر مبنى، ومع اتضاح هول الكارثة في هذه البلدة زادت الاصوات المرتفعة بفك الحصار والمطالبة بفتح اعين المنظمات الدولية التي تتحاهل الكارثة في سوريا.

قوافل الاغاثة التي تفك الحصار ما تزال خحولة، ويبدو أنّ هناك البعض من لا يحرك ضمائرهم حتى زلزال لمساعدة ودعم المنكوبين فيه بينما تهب الجمهورية الاسلامية والحشد الشعبي ومحور المقاومة تحت شعار رحماء بينهم.

روابط ذات صلة

قوافل مساعدات الحشد الشعبي تصل الی اللاذقية في سوريا

زلزال سوريا.. الوفيات تفوق الـ 5800.. والأمم المتحدة تطلق نداء إغاثة

كاميرا العالم ترصد اجواء بلدة إسطامو المنكوبة في ريف اللاذقية السورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العميد واحدي: سنجعل العدو يندم على أي تهديد أو اعتداء يقوم به ضد ايران

شاهد.. مأساة أهالي اللاذقية بعد الزلزال المدمر

في كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي.. الأسرى الفلسطينيون ينفّذون اليوم خطوات 'عصيان' جماعي

المركز الوطني للزلازل السوري: الهزات المسجلة خلال الليلة الماضية ارتدادية ولا تدعو للقلق

إعدامات في السعودية دون اعلام ذوي المحكومين

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 15-02-2023