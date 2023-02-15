زيارة رئيسي للصين تكشف عن فصل جديد من التعاون الاقتصادي بين طهران وبكين

العالم- ايران

مخبر قال ذلك خلال تراسه اليوم الاربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، والذي الستهله بالتقديم الثناء والاشادة على الملحمة التي سطرها الشعب الايراني الواعي عبر حضوره الواسع في مسيرات احياء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية الـ 44 (يوم 22 بهمن 1401 المصادف 11 شباط 2023).

واضاف نائب رئيس الجمهورية : ان المشاركة الحماسية التي سجلها الشعب الايراني، بمن فيهم المواطنين لدى المحافظات الحدودية والقرى، جسد البصيرة والعقيدة الصادقة التي يحملها الشعب تجاه الثورة والجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما وجه التحية والتقدير الى المسؤولين في منظمة الاذاعة والتلفزيون الوطنية على جهودهم لتغطية النشاطات التي بمناسبة عشرة الفجر المباركة، (بدءا من 1 شباط / فبراير 1979م، حيث الذكرى السنوية لعودة الامام الخميني من منفاه الى ارض الوطن، وانتصار الثورة الاسلامية في 11 شباط من العام نفسه).

وعودة الى موضوع زيارة الرئيس الايراني الحالية للصين، فقد نوّه "مخبر" الى تركيز البلدين على متابعة تنفيذ التوافقات التي ستبرم خلال المباحثات بين الوفد الايراني والجانب الصيني وبما يشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والترانزيت والتقنية.

ولفت نائب رئيس الجمهورية الاول، بهذا الشأن، على اهمية تعزيز الدبلوماسية الاقليمية في ايران.