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ايران تطرح للبيع 100 مليون يورو عملة أجنبية من أرصدتها بالعراق

ايران تطرح للبيع 100 مليون يورو عملة أجنبية من أرصدتها بالعراق
الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

أفاد الموقع الاعلامي للبنك المركزي والمصارف الايرانية" ايبنا" طرح 100 مليون يورو من ارصدة البلاد الموجودة بالعراق للبيع اليوم الاربعاء.

العالم- ايران

وأستطرد الموقع في تقرير بأنه على وقع الانفراجة المحققة في مجال العملة الاجنبية عبر الافادة من ارصدة ايران في العراق، تم عقد صفقات بيع بقيمة 300 مليون يورو عبر منصة " نيما "الالكترونية يوم أمس ( مخصصة لبيع المصدرين حوالاتهم من النقد الاجنبي على المستوردين المحليين).

وأشار أنه اليوم ايضا تم طرح 100 مليون يورو عبر المنصة المذكورة، حيث تم عقد صفقات بقيمة 28 مليون يورو للشركات الخاصة، وبقية المبلغ قيد المراحل النهائية من البيع.

وذكر أن طرح الارصدة الايرانية الموجودة بالعراق سيتواصل في الايام المقبلة، وأن التجار سيتمكنون عبر هذه الانفراجة من تسريع وتيرة العمليات التجارية والمصرفية عبر تلك الارصدة فضلا عن تغطية واردات السلع الاساسية بشكل سريع ومناسب.

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ايران تطرح للبيع 100 مليون يورو عملة أجنبية من أرصدتها بالعراق

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