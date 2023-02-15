الرئيس التونسي يربط عملية الإيقافات بعملية إغتيال

العالم – خاص بالعالم

هذا وتم إيقاف النائب بالبرلمان المنحل وليد جلاد في وقت متأخر من ليلة أمس في اطار حملة الاعتقالات التي طالت سياسيين ودبلوماسيين ورجال أعمال بشبهة التآمر على أمن الدولة.

في التفاصيل، هكذا وصف الرئيس التونسي قيس سعيد من تم ايقافهم مؤخرا من سياسيين ورجال أعمال بشبهة التآمر على أمن الدولة وذلك في لقاءه بقيادات أمنية بمقر وزارة الداخلية.

سعيد لوح بأن الأمر يتعلق باحباط عملية اغتيال دون ذكر تفاصيل ذلك معتبرا انه لا موجب للتعلل باتباع الإجراءات في ظل وجود تلبس بالجريدة حسب قوله.

قائمة الاعتقالات شملت ثمانية أشخاص من سياسيين ورجال أعمال حيث تم أيضا إيقاف النائب بالبرلمان المنحل وليد جلاد.

ايقافات اعتبرتها جبهة الخلاص المعارضة دليلا على تخبط النظام داعية الأمن والجيش إلى التزام الحياد.

جبهة الخلاص دعت كل المعارضين باختلاف انتماءاتهم السياسية إلى العمل بشكل موحد لإسقاط النظام فيما اوردت زوجة القيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي الموقوف حاليا في شهادتها حيثيات اعتقاله وما رافقها من تجاوزات برأيها حالة ترقب بانتظار ما ستؤول اليه الابحاث في قضية التآمر على أمن الدولة.