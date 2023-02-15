قراءة في نتائج زيارة الرئيس الايراني الى الصين، وزلزال تركيا وسوريا..هل يعيد تنظيم العلاقات الاقليمية؟

العالم - بانوراما

ووقع الجانبان عشرين وثيقة تعاون شملت عددا من المجالات، أبرزها الاتصالات وتقنية المعلومات والتجارة والزراعة والصحة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تناست العديد من العواصم الاقليمية والدولية الخلافات السياسية ومدت يد العون والمساعدة للمناطق المنكوبة بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الاسبوع الماضي.

وشهدت العاصمة السورية دمشق عدة لقاءات واتصالات وهبوط طائرات للمساعدة، كذلك الامر بالنسبة إلى انقرة التي تلقت الدعم من عدة دول، فيما يبشر بولادة خارطة طريق ربما تعيد تنظيم العلاقات الاقليمية.



يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.