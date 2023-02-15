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انتكاسة جديدة.. توثيق حقوقي لانتهاكات محمد بن سلمان في السعودية

انتكاسة جديدة.. توثيق حقوقي لانتهاكات محمد بن سلمان في السعودية
الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

نشرت منظمة القسط لحقوق الإنسان تقريرها السنوي تحت عنوان “انتكاسة جديدة” لتوثيق انتهاكات ولي العهد محمد بن سلمان في السعودية وأهم التطورات الحقوقية في المملكة عام 2022.

العالم ـ السعودية

وقالت المنظمة إن حالة حقوق الإنسان شهدت تدهورا جديدا في عام 2022 بقمعها وازدرائها من السلطات السعودية.

وأبرزت تَواصل النمط المألوف للاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء القسري، وبدأت المحاكم السعودية، ابتداءً من منتصف العام بوجه خاص، بإصدار أحكام قاسية بالسجن على نحو غير مسبوق على خلفية النشاط السلمي والمشروع على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعزز مناخ الخوف في المملكة.

وبحسب المنظمة زاد استخدام عقوبة الإعدام زيادةً حادةً بعد هدوءٍ ساد خلال فترة كوفيد، بتنفيذ أكبر عملية إعدام جماعي في الآونة الأخيرة (81 رجلا في يومٍ واحدٍ)، وعادت للظهور بصورة كبيرة عملياتُ الإعدام على خلفية الجنايات غير العنيفة المتعلقة بالمخدرات.

المصدر ـ سعودي ليكس

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انتكاسة جديدة.. توثيق حقوقي لانتهاكات محمد بن سلمان في السعودية

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