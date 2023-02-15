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إبن زايد يستقبل الدبيبة في أبوظبي

إبن زايد يستقبل الدبيبة في أبوظبي
الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، مساء الأربعاء رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، بقصر الشاطئ في أبو ظبي.

العالم ـ الامارات

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية وأوجه التعاون والعمل المشترك، إضافة إلى أهمية دعم الجهود والمبادرات كافة التي تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتضمن مسار التنمية والازدهار فيها وتحقق تطلعات شعبها.

وأكد بن زايد على ضرورة دعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا، وزيادة آفاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والغاز والاستثمار بين البلدين.

وأوضح الدبيبة جهود الحكومة لدعم العملية الانتخابية، مشددا على ضرورة إجراءها وفق قاعدة دستورية عادلة وقوانين انتخابية نزيهة.

وأشار الدبيبة إلى ضرورة فتح آفاق التعاون الاقتصادي مع دولة الإمارات، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة.

واتفق الطرفان خلال اللقاء على تسيير رحلات جوية بين البلدين، وفتح التأشيرات للمواطنين وعودة عمل السفارة الإماراتية من طرابلس.

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