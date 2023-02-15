الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣
٠٧:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في زلزال سوريا وتركيا الى 104

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في زلزال سوريا وتركيا الى 104
الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حصيلة الضحايا من أبناء شعب فلسطين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 104، بعد انتشال جثث أربعة فلسطينيين من تحت الأنقاض، في أنطاكيا التركية.

العالم - فلسطين

وأكد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، اليوم الأربعاء، وفاة أربعة فلسطينيين من عائلة موسى، إثر الزلزال، وهم: الأم انشراح، وابنتاها مجد، ورشا، ونجلها عبد الله موسى، وهم من سكان أنطاكيا.

وكان السفير مصطفى أعلن الليلة الماضية، عن وفاة خمسة فلسطينيين في أنطاكيا، وهم: فاطمة عودة، وابنتها فاتن كرداسي، وابنها محمد كرداسي وزوجته إسراء عودة، ومنى حبقزي.

ولفت إلى أن عدد الضحايا من أبناء شعبنا مرشح للارتفاع، جراء عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

ووصل عدد الضحايا من فلسطينيين في تركيا إلى 53، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

روابط ذات صلة

زلزال تركيا وسوريا يعيد تنظيم العلاقات الاقليمية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إصابة مواطن بنيران جيش العدوان السعودي في صعدة

خلال اتصال هاتفي مع المقداد.. غوتيريش يقدم تعازيه لسورية وأسر الضحايا

لتسهيل المسير الى مرقد الامام الكاظم (عليه السلام).. السوداني يوجه بفتح شارع حيوي يمر عبر 'الخضراء' أمام الزائرين

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في زلزال سوريا وتركيا الى 104

قوات الاحتلال تقتحم بلدة علار شمال طولكرم وسط اطلاق للقنابل الصوتية

شهرياري : لمنح الحرية المذهبية من اجل بناء الحضارة الاسلامية الحديثة