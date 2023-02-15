ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في زلزال سوريا وتركيا الى 104

العالم - فلسطين

وأكد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، اليوم الأربعاء، وفاة أربعة فلسطينيين من عائلة موسى، إثر الزلزال، وهم: الأم انشراح، وابنتاها مجد، ورشا، ونجلها عبد الله موسى، وهم من سكان أنطاكيا.

وكان السفير مصطفى أعلن الليلة الماضية، عن وفاة خمسة فلسطينيين في أنطاكيا، وهم: فاطمة عودة، وابنتها فاتن كرداسي، وابنها محمد كرداسي وزوجته إسراء عودة، ومنى حبقزي.

ولفت إلى أن عدد الضحايا من أبناء شعبنا مرشح للارتفاع، جراء عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.

ووصل عدد الضحايا من فلسطينيين في تركيا إلى 53، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.