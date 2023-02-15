شاهد.. هكذا استطاعت ايران التغلب على الحظر الغربي

العالم - من طهران

استضافت قناة العالم الاخبارية، خلال برنامج "من طهران" عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام "على آقا محمدي" للحديث حول الملفات الشائكة المحيطة بالمنطقة، خواصة في ايران، حيث أكد عدم قدرة الغرب على ايقاف مسيرة ايران الاقتصادية.

قال آقا محمدي، إن انتصار الثورة الاسلامية كان مفاجئاُ للغرب لان العالم آنذاك كان مقسما لمعسكرين، ولم يكن بامكان أحد أن يخرج من هذه المعسكرين، لكن ايران بعد انتصار الثورة الاسلامية استطاعت ان تخرج نفسها من المعسكر الغربي، لذا من الطبيعي ان يجيش الغرب كافة امكانياته وطاقاته لمواجهة ايران عبر الانقلابات، والتخريب، ودعم الارهابيين والقيام بانشطة لتقسيم البلاد، وفي نهاية المطاف اجراءات الحظر القاسية ضد ايران.

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وأضاف إن ايران قبل انتصار الثورة الاسلامية كانت تتبع الغرب في كافة احتياجاتها الاقتصادية والعسكرية وما شابه، ولكن في بداية الثورة الاسلامية كانت في ايران شركة لانتاج السيارات "ايران ناسيونال"، لكن تعطل العمل في هذا المصنع بسبب استيراد المرآة الجانبية من بريطانيا، وكانت ايران تتبع الغرب في كل شيء، ولكن بعد انتصار الثورة الاسلامية سلكت ايران طريق الاستقلال خطوة خطوة من ثم اعتمدت على الاقتصاد المقاوم حتى وصلت الطاقة الاقتصادية الايرانية الى مرحلة استطاعت ان تمتص صدمة وضربات اجراءات الحظر القاسية، وليس بامكان الغرب ان يوقف هذه المسيرة.

استراتيجية ايران المستقبلية..

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