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ستولتنبرغ: تركيا تعطل جهود انضمام فنلندا والسويد للناتو

ستولتنبرغ: تركيا تعطل جهود انضمام فنلندا والسويد للناتو
الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

أقر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، بأن تركيا تعيق جهود انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، وقال إنه سيزور أنقرة لبحث هذه القضية.

العالم-تركيا

ستولتنبرغ قال للصحفيين بعد ترؤس اجتماع وزراء دفاع الناتو بأن ذلك "ليس قرار الناتو. إنه قرار من تركيا"، مع التأكيد على إيمانه بأن كلا البلدين قد أوفى بالتزاماته تجاه حلف شمال الأطلسي وتركيا وأنه ينبغي السماح لهما بالانضمام.

ستولتنبرغ الذي من المقرر أن يسافر لأنقرة ويلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية تشاووش أوغلو، أضاف أن "التسلسل ليس هو الشيء الأكثر أهمية. أهم شيء هو أن تصبح كل من فنلندا والسويد قريبا عضوتان في التحالف"، وهو ما يخالف الموقف الذي أعرب عنه لعدة أشهر بأنه من المهم أن تنضما معا.

وكان رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون قال إنه سيكون من "المؤسف" أن تنال فنلندا عضوية "الناتو" أولا.

وأحجم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن اتخاذ موقف، لكنه قال إن "الناتو" أجرى تدريبات مع كلا من الدولتين المرشحتين، وأشاد باستثماراتهما في المعدات العسكرية الحديثة.

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ستولتنبرغ: تركيا تعطل جهود انضمام فنلندا والسويد للناتو

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