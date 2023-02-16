المستوطنات الجديدة وادانة رفع العتب الأوروبية والأميركية

العالم - مع الحدث

ماذا يعني بيانهم عمليا حول اعتبار جميع السمتوطنات غير قانونية وتقوض جهود حل الدولتين؟

كيف يفسر كلام "سموتريتش" من أن واشنطن تدرك التزامنا بالستيطان بالضفة الغربية؟

ما الذي ستغيره ردود الفعل الدولية تجاه تصعيد "نتنياهو" الذي وعد بدفعة كبيرة للاستيطان؟

هذه الاسئلة کانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارک في نقاش موضوع هذه الحلقة کل من الباحث السياسي الفلسطيني تيسير الخطيب، ورئيس مركز الدراسات المستقبلية رفيق أحمد عوض، المتخصص بالعلاقات الدولية والاعلام السياسي مكرم خوري مخول.

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