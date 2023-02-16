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هاشتاغ.. سياسة الانفتاح المفاجئ السعودية + فيديو

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

الرياض (العالم) 2023.02.16 - شكوك كثيرة وتساؤلات أكثر تطرح حول النتائج المتوقعة لسياسة الانفتاح المفاجئ التي اعتمدتها السعودية.

العالم السعودية

الإعلامية السعودية لبنى عبد العزيز أشارت إلى وجه من أوجه هذه السياسة، وهي تحول الأماكن العامة وتحديدا المقاهي والملاهي إلى مستنقع للفئات قليلة الأدب كما اعتبرت الإعلامية السعودية.

تعليقات كثيرة حول ما كشفته الإعلامية السعودية في هذا السياق.. فهنا علق "محمد علي": الوضع صار أوروبي يأخذها من الكوفي شوب.

"جمال الجناتي" بدوره علق على مصير الإعلامية السعودية بعد كشفها لهذه الحقائق: أحسنتِ.. سيكافئونك بإجازة في الفندق سبع نجوم اللي وراء الشمس ولمدة غير محددة.

"علاء" أيضا علق: هذه حضارتهم.. مبروك عليهم الانفتاح، ولكن انظروا لمن حولكم هل نفعهم الانفتاح إلا خراب بيوت وإدمان؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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