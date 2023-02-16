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هاشتاغ.. حوادث إطلاق النار في أميركا + فيديو

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

واشنطن (العالم) 2023.02.16 - بلد الديمقراطية والحريات، بلد الحلم الأميركي.. هذا ما تروجه الولايات المتحدة عن نفسها.

العالم - الأميركيتان

لكن هذه الحريات وصلت إلى حد السماح لأي إنسان بالحصول على سلاح، وبالتالي إطلاق النار على كل من يختلف معه.

ومسلسل حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة طويل جدا، وآخر حلقاته إطلاق النار في جامعة في ميشيغن.

هذه الحادثة كما التي سبقتها، تفتح باب النقاش حول تفلت السلاح في البلاد.. "هارمندر ديلون" كتب في هذا السياق: الذهاب إلى المدرسة، أو الثانوية، أو الجامعة والاستمتاع بالحياة التي يعتبرها بقية العالم أمراً مفروغاً منه أصبح أكثر الأعمال خطورة في أغنى وأقوى دولة.. لماذا؟

"ناثان بيتي" إيضا علق: لن تكون قادراً على حظر مبيعات الأسلحة بشكل واقعي مع الحزب الجمهوري في مناصب السلطة.. لذلك اذهبوا خلف المصنعين والمستوردين.. تصنع الولايات المتحدة أسلحة نارية أكثر من أي دولة أخرى.

أما "ستانلي ستيمر" فكتب: الأشخاص السيئون الذين يريدون الأسلحة سيحصلون عليها بغض النظر عن حظر بيعها.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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