العالم – هاشتاغ

01. من قلب الأزمات يولد الأمل.. وللأمل حكاية لا تنتهي مع الأطفال. من بين الركام ومن تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب سورية وتركيا، أمل جميل تمثل بالطفلة شغف. الطفلة التي حركت قلوب ومشاعر الكثيرين حول العالم.

وكان هناك تفاعل واسع جدا مع قصة الطفلة الجميلة شغف، لاسيما على مواقع التواصل.. "ناديا" نشرت هذه الصورة الجميلة جدا وعلقت: شغف.. لطالما أحببت هذا الإسم؛ وآمنت به كل الإيمان.. شغف الطفلة الناجية من تحت الأنقاض بشغف للحياة.. وبشغف إلى سوريا.. سوريا: الحق، والخير، والجمال.. أرض الياسمين.

حساب "كحيل الوطن" علق بدوره: هذي الطفلة شغف، من طلعت من تحت الانقاض وهي مبتسمة.. أسال الله أن يرحم أهلها الشهداء ويجعلها من المبتسمين في الدنيا والآخرة.

يذكر أن التقارير أكدت أن أهل شغف أحياء وهم من الناجين من الزلزال

أما "رفيع المصري" فغرد: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظها من كل شر وسوء ومكروه.

02. إثنا عشر عاما على الثورة التي أعطت درسا في السلمية والتمسك بمبادئها.. ثورة الشعب البحريني ضد الظلم والقمع والعنصرية والتمييز.

البحرينيون أحيوا ذكرى ثورتهم بمسيرات ليلية في مختلف مناطق وبلدات البحرين.. وكان هناك أكثر من هاشتاغ ترندنغ على مواقع التواصل إحياء لذكرى ثورة البحرين.

"غنى رباعي" علقت في هذا السياق. في ذكرى ثورة البحرين نترحّم على جميع الضحايا الذين قتلوا وهم يطالبون بحقوقهم والأطفال الذين لم يكن لهم ذنب ولا موقف لكي يقتلوا، ونجدّد التذكير بالمطالب التي بها بدأت الثورة وهي مطالب تحصيل الحقوق المدنية والسياسية، والافراج عن جميع معتقلي الرأي

"جعفر يحيى" ايضا علق. مع مرور اثني عشر عام على الثورة الشعبية في البحرين لا زالت العزيمة مع الاصرار من المعارضة وأنصارها بالمضي قدماً لتحقيق مطالب الثورة البحرينية العادلة

هذا الرسم تداوله الناشطون بشكل واسع. وهنا نرى النظام البحريني يقتل ابناء شعبه والبحرينيون يؤكدون رغم كل التضحيات.. مستمرون بمبدئية وحركية.

03. شكوك كثيرة وتساؤلات أكثر تطرح حول النتائج المتوقعة لسياسة الانفتاح المفاجئ التي اعتمدتها السعودية.

الإعلامية السعودية لبنى عبد العزيز أشارت إلى وجه من أوجه هذه السياسة، وهي تحول الأماكن العامة وتحديدا المقاهي والملاهي إلى مستنقع للفئات قليلة الأدب كما اعتبرت الإعلامية السعودية.

تعليقات كثيرة حول ما كشفته الإعلامية السعودية في هذا السياق.. فهنا علق "محمد علي": الوضع صار أوروبي يأخذها من الكوفي شوب.

"جمال الجناتي" بدوره علق على مصير الإعلامية السعودية بعد كشفها لهذه الحقائق: أحسنتِ.. سيكافئونك بإجازة في الفندق سبع نجوم اللي وراء الشمس ولمدة غير محددة.

"علاء" أيضا علق: هذه حضارتهم.. مبروك عليهم الانفتاح، ولكن انظروا لمن حولكم هل نفعهم الانفتاح إلا خراب بيوت وإدمان؟

04. بلد الديمقراطية والحريات، بلد الحلم الأميركي.. هذا ما تروجه الولايات المتحدة عن نفسها.

لكن هذه الحريات وصلت إلى حد السماح لأي إنسان بالحصول على سلاح، وبالتالي إطلاق النار على كل من يختلف معه.

ومسلسل حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة طويل جدا، وآخر حلقاته إطلاق النار في جامعة في ميشيغن.

هذه الحادثة كما التي سبقتها، تفتح باب النقاش حول تفلت السلاح في البلاد.. "هارمندر ديلون" كتب في هذا السياق: الذهاب إلى المدرسة، أو الثانوية، أو الجامعة والاستمتاع بالحياة التي يعتبرها بقية العالم أمراً مفروغاً منه أصبح أكثر الأعمال خطورة في أغنى وأقوى دولة.. لماذا؟

"ناثان بيتي" إيضا علق: لن تكون قادراً على حظر مبيعات الأسلحة بشكل واقعي مع الحزب الجمهوري في مناصب السلطة.. لذلك اذهبوا خلف المصنعين والمستوردين.. تصنع الولايات المتحدة أسلحة نارية أكثر من أي دولة أخرى.

أما "ستانلي ستيمر" فكتب: الأشخاص السيئون الذين يريدون الأسلحة سيحصلون عليها بغض النظر عن حظر بيعها.

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