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فيديوغرافيك.. دور أسود لبريطانيا في العدوان على اليمن

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

منذ إعلان العدوان الغاشم على اليمن في 26 مارس 2015 من العاصمة الأمريكية واشنطن، كانت بريطانيا تعلب دور القائد الفعلي للعدوان الإجرامي، وَكانت حاضرة في قلب مشهد مخطّط تدميره. وفي رسم سيناريو العدوان الذي دمّـر أكثر من 70 % من البنية التحتية والمنشآت الحيوية، وقتل الأطفال والنساء، لعبت بريطانيا دوراً عسكريًّا واستخباراتياً، وتولت إدارة العمليات العسكرية التي استهدفت المدنيين، وعملت على تحديد إحداثياتها وإدارة عمليات الحرب العدوانية الجوية.

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