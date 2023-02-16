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وقفة تضامنية دعمًا لسوريا في مخيم البص بجنوب لبنان

وقفة تضامنية دعمًا لسوريا في مخيم البص بجنوب لبنان
الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

نظمت فصائل العمل الوطني الفلسطيني في منطقة صور بجنوب لبنان وقفة تضامن ودعم واسناد لسوريا وللمطالبة بإسقاط قانون قيصر الظالم بحق الشعب السوري ولكسر الحصار الجائر على سوريا، في مخيم البص، بمشاركة ممثلي فصائل العمل الوطني الفلسطيني والأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية اللبنانية والفلسطينية وحشد شعبي في مخيم البص.

العالم - لبنان

وتخلل الوقفة التضامنية كلمات لكل من اللواء توفيق عبدالله الذي القى كلمة فلسطين، وكلمة لبنان ألقاها عضو قيادة إقليم جبل عامل في حركة أمل صدر الدين داوود، وكلمة سوريا ألقاها نائب أمين سر قيادة حزب البعث في الجنوب إياد سرور، أكدوا فيها ضرورة التحرك العربي والإسلامي لمساعدة سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضربها، وكسر قانون قيصر الظالم بحق الشعب السوري، خاصة بعدما تعرضت لنكبة زهقت أرواح الآلاف من السوريين جراء الزلزال المدمر والحرب الكونية التي تعرضت لها منذ العام 2011.

كما أكدوا أنّ الحصار الأميركي الأوروبي للشعب السوري يمثل وصمة عار على جبين الانسانية، مطالبين كافة الاحرار والشرفاء في العالم ان يقفوا إلى جانب الشعب السوري المجروح في مواجهة الغطرسة الاميركية التي تعمل على تفتيت الوطن العربي الى دويلات متناحرة.

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وقفة تضامنية دعمًا لسوريا في مخيم البص بجنوب لبنان

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