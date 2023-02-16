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إدارة الكوارث التركية: أكثر من 4300 هزة ارتدادية وقعت منذ الزلزال الأول

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

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