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الخارجية الصينية: الرئيس الصيني سيقوم بزيارة دولة إلى إيران

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

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