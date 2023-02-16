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مارأيكم؟
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يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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اتحاد الجمعيات الخيرية في دمشق يطلق خلال مؤتمر صحفي نداء إنسانياً لرفع الحصار الغربي عن سورية
الخارجية الصينية: الرئيس الصيني سيقوم بزيارة دولة إلى إيران
إدارة الكوارث التركية: ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى 36187
إدارة الكوارث التركية: أكثر من 4300 هزة ارتدادية وقعت منذ الزلزال الأول
الرئيس ابراهيم رئيسي: الزيارة الى الصين تناولت محاور مهمة للجانبين بينها التجارة والاقتصاد
رئيسي: ندعو مسؤولين البلدين الى متابعة القرارات المتخذة
رئيسي: نأمل ان تجد القرارات بين ايران والصين طريقها على أرض الواقع
رئيسي: نأمل تطوير علاقات ايران على المستوى الاسيوي والدولي
رئيسي: الصين كانت مهتمة بالتحاق ايران الى منظمة بريكس
رئيسي: كانت لدينا محادثات ناجحة مع الطرف الصيني وتركزت على مجال الطاقة والتقنية والعلوم
الخارجية الصينية: الرئيس الصيني سيقوم بزيارة دولة إلى إيران
الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش
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