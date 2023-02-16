شاهد.. ماوراء الإدانة الأوروبية والأميركية للمستوطنات الجديدة؟

العالم - خاص بالعالم

قال الخطيب في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن وتيرة الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة اشتدت منذ اتفاقية "أسلو"، من أجل الوصول إلى العمق الفلسطيني ألا وهو الضفة الغربية المحتلة.

ورأى الباحث السياسي، أن الإدانة الغربية لموجة الاحتلال الاستيطانية جاءت في إطار النفاق الغربي.حيث إن كيان الاحتلال يستمد مقومات الحياة من المجتمع الدولي الذي تحكمه واشنطن وثم أوروبا، لذا إن كان الغرب صادقا في إدانته لقطع شريان الحياة على كيان الاحتلال، مشيرا إلى أن واشنطن لن تسمح لمجلس الأمن باصدار أي قرار ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي مهما كانت لغته.

وأكد الخطيب أن الشعب الفلسطيني هو من يوقف خطط كيان الاحتلال الاستيطانية وكافة اعتداءاته وعنجهيته عبر مقاومته الباسلة، وليس عبر أي قرار أممي أو إدانات غربية منافقة.