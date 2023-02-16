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ماذا تقدم الجمعيات الخيرية لمتضرري الزلزال باللاذقية؟ + فيديو

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

اللاذقية (العالم) 2023.02.16 – أكد مراسل قناة العالم الإخبارية حضور فرق من الجمعيات الشبابية والأحزاب التي قامت بإنشاء مطابخ كبرى لتقديم المعونة والغذاء للمتضررين من الزلزال والمنكوبين، وأحد هذه الفرق تابع لمؤسسة "العرين" الخيرية الذي أنشأ عدة مطابخ في مناطق مختلفة من اللاذقية لتقديم وجبات غذائية جاهزة وأعمال إغاثية أخرى.

العالم سوريا

وفي حوار مباشر مع مراسلنا أوضح نضال خرطبيل رئيس أحد القطاعات بمؤسسة "عرين" الإنسانية: نحن كمؤسسة إنسانية ومنذ الساعات الأولى لحدوث الكارثة تم توجيهنا مباشرة عبر مجموعات وكوادر ولجان توجهت إلى الأماكن المتضررة المهدمة لمساعدة رجال الدفاع المدني والمجمع الأهلي الذين اجتمعوا مباشرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بشكل مباشر من المصابين.

ونوه إلى أنه هذه الكارثة كانت كارثة طبيعية، لافتاً إلى أنه: سابقا وبالحصار الذي صار لنا والحرب الدائرة في سوريا نحن كنا متعودين على الكوارث البشرية.. لكننا ما استوعبنا مباشرة الضرر الذي أصابنا.. فيما كانت الروح الإنسانية هي التي تدفعنا للانتشال والمساعدة بهكذا أمر.

وأضاف أنه وبعد استيعاب الصدمة: قمنا ننقل الجرحى إلى المشافي العامة والخاصة بسياراتنا وسيارات الإسعاف وسيارات الدفاع الوطني بشكل مباشر، وعملنا حملة تبرع بالدم وحملة تبرع بالأدوية، وكذلك تأمين الأدوية التي لم تكن متوفرة سابقا في المشافي العامة، وأيضا شكلنا مراكز إيواء مباشر للمصابين، كما أنشأنا مطابخ ميدانية مباشرة في كل مركز إيواء، ونقدم وجبات سريعة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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