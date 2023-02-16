إيران والعراق يتفقان على إصدار جوازات سفر خاصة بزيارة الأربعين

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وأشار ميرأحمدي في تصريح لمراسل إرنا اليوم (الخميس)، على هامش اجتماع مجموعة العمل المشتركة الثانية للتعاون الأمني ​​بين البلدين، الذي استضافته الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعقد في مدينة مشهد المقدسة (مركز محافظة خراسان الرضوية-شمال شرقي البلاد)، أشار الى عقد اتفاقيات جيدة للغاية مع وفد رفيع المستوى من العراق في مختلف المجالات، بما في ذلك اتفاقيات حول تنظيم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وتابع: سيتم تشكيل وحدة تنفيذية مشتركة بين البلدين حول موضوع زيارة الأربعين، وستعقد اجتماعاته بالتناوب لحل وتخطيط القضايا المتعلقة بالزوار حتى حلول أيام زيارة الأربعين في شهر صفر المظفر.

وأوضح نائب وزير الداخلية أن في المحافظات الحدودية للبلاد، سيتم كذلك إنشاء وحدة تعمل تحت إشراف الوحدة المركزية المشتركة لمنع التناقضات السابقة.

وقال مير أحمدي، إن عبور الزوار من حدود جذابة محظور حاليا، لكن تم الاتفاق على السماح للزوار الإيرانيين المتقدمين للذهاب إلى العراق عبر هذه الحدود.

وأضاف: من بين الأمور الأخرى التي تم الاتفاق عليها في هذا الاجتماع، تجدر الإشارة الى موضوع جوازات السفر منتهية الصلاحية والتي ستكون صالحة للسفر خلال فترة زيارة الأربعين فقط، وان هذه الخطوة ستساعد للغاية في تيسير حركة الزوار.

وشكر حسن تعاون الوفد العراقي الرفيع المستوى برئاسة رئيس مقر الأربعين في هذا البلد، وتابع: تم في هذا الاجتماع، مناقشة القضايا المتعلقة بأمن الحدود، ومكافحة الجماعات الإرهابية، ومكافحة تهريب الأسلحة المخدرات والجرائم المنظمة الأخرى، وتم متابعة كل موضوع من قبل اللجان المحددة ونأمل أن ينظم البلدان إجراءات فعالة في هذه المجالات.

الى ذلك، صرح مستشار وزير الداخلية العراقي ورئيس مقر زيارة الأربعين في هذا البلد، الفريق مهدي الفكيكي: عقدت اجتماعات على خلفية التفاهمات التي تمت بين البلدين في وقت سابق، وتقرر اجراء مزيد من التفاهمات بشأن القضايا الحدودية بين البلدين، ايواء الزوار على الحدود وخاصة تكثيف التنسيقات والجهود فيما يتعلق بزيارة الأربعين.

وأضاف: ستؤدي هذه الإجتماعات إلى مزيد من التعاون وتقليل المشاكل بين البلدين الصديقين والشقيقين، ومن المؤمل أن نشهد تقليص المشاكل القائمة مع استمرار هذه اللقاءات.

وفي ختام هذا الاجتماع الأمني ​​المشترك الذي عقد على شكل لجان خاصة بالارشادات والمخابرات والحدود والجريمة المنظمة والمخدرات وجواز السفر وزيارة الأربعين، تم التوقيع على مذكرة تعاون في اطار 28 فقرة.