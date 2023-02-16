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رويترز: عشرات المحتجين اللبنانيين يحطمون فروعا لبنوك تجارية في بيروت ويضرمون فيها النار اعتراضا على القيود المفروضة على عمليات السحب

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

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