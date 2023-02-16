الرئيس الصيني يزور طهران

العالم - ايران

وجاء في بيان مشترك من الدولتَين أنّ شي جين بينغ "قبل بكل سرور دعوة" نظيره الإيراني، لكن لم يُذكر موعد الزيارة.

وفي وقتٍ سابق اليوم، وصف رئيسي زيارته إلى الصين بالـ"مثمرة والناجحة للغاية"، معرباً عن أمله في النهوض بالتعاون مع الصين في مختلف المجالات.

وأعلن رئيسي في تصريح صحافي لدى وصوله طهران، عن توقيع 20 مذكرة تعاون بحضور رئيسَي البلدين، موكداً أن هناك رغبة جادة من الجانبين في تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والمجالات العلمية والتكنولوجية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية أمس إنّ أول زيارة لرئيسي إلى بكين ستساعد على الاستقرار في الشرق الأوسط، ولا تستهدف أي طرف ثالث، بل ستسهم في رفاهية الشعبين الإيراني والصيني.

وكان الرئيس الايراني قد التقى نظيره الصيني في زيارته الخارجية الثامنة خلال انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند قبل أشهر، وفي الاجتماع الثنائي، وجّه الرئيس الصيني الدعوة رسمياً لنظيره الإيراني لزيارة بكين.