أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 16فبراير 2023

ابرار ..

القائد يثمن المشاركة الشعبية الواسعة في مسيرات ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية

عصر ايرانيان ..

محافل نيابية .. زيارة رئيس الجمهورية للصين وضعت اللمسات النهائية لتنفيذ إتفاقية التعاون الشامل

اعتماد ..

محاولات أمريكية بريطانية لفبركة إتهامات جديدة ضد إيران في مجلس الأمن الدولي

اطلاعات ..

مصرع وإصابة خمسةعشر مسلحا في إشتباكات بين ميليشيات مدعومة إماراتيا وأخرى سعوديا باليمن

جوان ..

أمريكا تمارس الضغط على حلفائها بحلف الناتو لزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا مقابل روسيا

سياست روز ..

تصاعد موجة الإضرابات العامة بفرنسا تنديدا بسياسات ماكرون الإقتصادية وبإصلاحات قانون التقاعد

قدس ..

رئيس وزراء السويد لا يستبعد إحتمال وضع إستوكهولم هدف الإنضمام لحلف الناتو جانبا

كيهان ..

فضيحة بجلاجل في البرلمان الأوروبي بتلقي نواب رشاوى من السعودية والإمارات للتحدث لصالحهما

مردم سالاري ..

قوى و أحزاب المعارضة بتركيا تصعد إنتقاداتها لأردوغان على خلفية تداعيات كارثة الزلزال الرهيب

رسالت ..

رئيس الكيان الصهيوني يكرر تحذيراته بأن " إسرائيل " برميل بارود مرشح للإنفجار بأية لحظة

افتاب يزد ..

اليابان أيضا .. الأجسام الطائرة المجهولة التي شوهدت في الماضي بأجوائنا كانت مناطيد تجسسية صينية

ارمان ملي ..

بكين تؤكد عزمها على الرد على العقوبات الأمريكية الأخيرة ضدها بقضية المنطاد الصيني

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

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كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها ( الدور البريطاني الأسود بالأزمة اليمنية )..هناك ادلة دامغة تثبت تورط بريطانيا بشكل كامل ومباشر في الحرب التي يشنها التحالف السعودي منذ سنوات على اليمن بتقديمها السلاح والدعم اللوجستي والتقني لهذا التحالف بحربه العدوانية الوحشية على الشعب اليمني.

يخطئ من يظن أن التحالف يخوض هذه الحرب الوحشية بمفرده , فهناك دول غربية عديدة تشارك عمليا إلى جانبه فيها.

وامريكا وبريطانيا على راس قائمة هذه الدول الامر الذي يجعلها شرية بامتياز للتحالف السعودي في جرائمه الوحشية بحق الانسانية باليمن. وفي هذا السياق ازاحت صحف بريطانيا النقاب عن ابرام لندن صفقات تسلح ضخمة مع السعودية والامارات منذ بد الحرب على اليمن وخلال كل سنوات هذه الحرب, صفقات تضمنت بيع مقاتلات بريطانية ونظم مدفعية وذخائر حربية وحتى قنابل محظورة دوليا.

وحسب هذه الصحف يعمل نحو سبعة الاف خبير عسكري وتقني بريطاني في غرف العمليات الميدانية وبقيادات التحالف السعودي وفي ورش صيانة الاسلحة واعادة تأهيلها في قواعده العسكرية . وهذا يعني ان بريطانيا شريك رئيسي للتحالف السعودي بكل جرائمه البشعة باليمن.

مردم سالاري ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان(أخطاء نتنياهو وغضب"الإسرائيلين") كتبت صحيفة مردم سالاري ..رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو يواجه عاصفة مستمرة من الاحتجاجات والتظاهرات لغاضبة منذ تشكيله حكومته الائتلافية الجديدة قبل اسابيع , وهي احتجاجات باتت تهدد بالتحول الى صراعات في الشوراع ولحرب اهلية واسعة النطاق .

إن نتنياهو إرتكب خطأ فادحا برهانه على أحزاب يمينية هي الأكثر تطرفا وعدوانية حتى بمقاييس الكيان الصهيوني نفسه.

فهذا الرهان الخطير من اجل العودة للسلطة حول نتنياهو الى العوبة بيد حزبي القوة اليهودية والصهيونية الدينية , العوبة يستخدمانها لتمرير مشاريع متطرفة لفرض الهيمنة على الداخل بفلسطين المحتلة واخرى لقضم الضفة الغربية الامر الذي سيسرع باندلاع انتفاضة فلسطينية مسلحة تمتد لعمق اراضي 1948 .. وفي هذا الخضم جاء مشروع نتنياهو بتحجيم القضاء كخطأ فادح اخر يرتكبه نتنياهو وسطة قناعة لدى المعارضة بان موقف حكومة نتنياهو يعني تقييد القضاء لصالح انتهاج سياسات اكثر تطرفا قد تسوق الكيان للزوال .

ابرار..

كتبت صحيفة ابرار في تقريرها( أجواء إدانة دولية للقمع بتونس)..شجبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة في بيان لها تصعيد السلطات التونسية لاجرائاتها القمعية ضد قوى المعارضة .

المفوضية العليا لحقوق الإنسان تحدثت عن إعتقالات واسعة لرموز المعارضة وللناشطين بتونس وعن أعمال تعذيب في السجون.

ودعت هذه المؤسسة الدولية الرئيس التونسي قيس سعيد وحكومته للالتزام بمبادئ حقوق الانسان ولوقف هذه الاعمال مهما كانت المسوغات التي يطرحها .

من جهة اخرى فند وزير الخارجية التونسي بيان هذه المفوضية مؤكدا انه نابع عن تقييمات خاطئة لواقع الوضع في الساحة التونسية .

هذا وبرر الرئيس التونسي حملة الاعتقالات بكونها ضرورية لوقف تلاعب اشخاص يقفون وراء الازمة الاقتصادية وتدهور مستوى المعيشة بتونس على حد تعبيره .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( ضغوط أمريكية على الحلفاء لدعم أوكرانيا) ..تقف الحرب في اوكرانيا على عتبة دخول عامها الثاني من دون ظهور اي بصيص امل واقعي في الافق لوقفها ولايجاد حل دبلوماسي لها عبر المفاوضات .

في الواقع يبدو ان امريكا عازمة على اطالة امد هذه الحرب قدر الامكان لاضعاف روسيا ولاستنزافها, ومن هنا(صعدت واشنطن ضغوطها على حليفاتها بالناتو لتوسيع وزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا ليضم دبابات ونظم مدفعية أكثر تطورا ) .

ان الدعم العسكري سيأخذ بذلك مسارا اكثر خطورة بدخول دبابات امريكية والمانية متطورة ونظم صاروخية ابعد مدى وناقلات مدرعة ونظم دفاع جوي صاروخي لقائمة الدعم العسكري الغربي لاوكرانيا.

وهناك احتمال ارسال امريكا وحليفاتها بالناتو طائرات مقاتلة ايضا الامر الي سينقل الحرب الاوكرانية لمستويات بالغة الخطورة رغم كل التحذيرات الروسية من احتمال حدوث مواجهة مع الناتو باوكرانيا تتحول لحرب عالمية ثالثة .

افتاب يزد ..

في تقريرها ( قصر الإليزيه والدعوة المتأخرة لزيلينسكي ) كتبت صحيفة افتاب يزد ..ازاحت محافل صحفية امريكية الستار عن ملابسات الدعوة الفرنسية المتأخرة للرئيس الاوكراني لزيارة باريس , مؤكدة ان الرئيس الفرنسي فضل حضور مسرحية مع زوجته على تخصيص وقتا لاستضافة نظيره لاوكراني .وحسب هذه المحافل ..

سارع عدد من مستشاري ماكرون لحثه على إرسال دعوة عاجلة لزيلينسكي بعد مشاهدتهم خطابه بمجلس العموم البريطاني.

واضطر ماكرون اثر ذلك لالغاء برنامج حضور مسرحية باحد مسارح باريس للالتقاء بزيلينسكي لئلا تتركز الانظار على لندن فحسب. واعتبرت هذه المحافل موقف ماكرون لامبالاة واقعية جدية بما يحاول التظاهر بابداء اهتماما كبيرا بشأنه.