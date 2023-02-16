موسكو: القوات الروسية تخترق خطوط الدفاع في لوغانسك + فيديو

العالم – الأزمة الأوكرانية

هي حرب الخنادق والأمتار في غابات لوغانسك في شرق أوكرانيا.. الثلوج غطت جثث الأوكرانيين الذين سارعوا إلى الانسحاب العشوائي على بعد ثلاثة كيلومترات من خطوط المواجهة في لوغانسك، تاركين وراءهم ممتلكات عسكرية وجثث قتلاهم بحسب الرواية الروسية.

موسكو تقول أن قواتها اخترقت خطين حصينين للدفاعات الأوكرانية على الجبهة الشرقية، ووصفت كييف الوضع هناك بالصعب، داعية إلى تسريع وتيرة تقديم المساعدات العسكرية قبل هجوم روسي جديد متوقع.

أما في دونيتسك المجاورة فالمشهد يبدو متشابها.. هجوم روسي على أكثر من محور، مركزه مدينة باخموت.. معارك تدور قرب كل منزل في شرق وشمال المدينة، وقصف مدفعي وجوي لا يفارق المنطقة.

الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يصف الوضع بباخموت بالأكثر صعوبة، مؤكدا أن الجنود الأوكرانيين يتمسكون بقوة بمواقعهم.

وصرح زيلينسكي: "هذه النقطة الأكثر صعوبة والأكثر سخونة حاليا.. ليس الأمر سهلا على جنودنا في الشرق، ولكن ليس من قبيل الصدفة أن نتحدث عن حصر باخموت.. حصننا ما زال حيا."

وفي كييف أعلنت الإدارة العسكرية إسقاط ستة مناطيد تجسسية لموسكو.. ومع استعادة الروس لزمام المبادرة على جبهات الشرق تستهلك أوكرانيا قذائف بوتيرة أسرع مما يمكن للغرب تصنيعها، وتقول إنها تحتاج أيضا إلى مقاتلات وصواريخ بعيدة المدى لصد الهجوم الروسي واستعادة السيطرة على المناطق التي خسرتها.

الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تعهدا بأن الدعم الغربي لن يفتر في وجه الهجوم الروسي الجديد الوشيك، وتوقع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن تشن أوكرانيا هجوما مضادا في الربيع.

ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى للحرب الروسية في أوكرانيا فرض الاتحاد الاوروبي حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا، قد تحرمها من منتجات بقيمة 11 مليار يورو، وذلك بحظر التصدير للاتحاد الأوروبي للسلع الصناعية والتكنولوجيا الحيوية لموسكو.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..