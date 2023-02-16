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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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السيد نصر الله: كل الحكومات معنية بوضع خطة انقاذ تجاه الزلزال حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال
السيد نصر الله: كل العلماء يقولون بعدم امكانية تحديد موعد الزلزال او قوته
السيد نصر الله: كل العلماء يقولون بعدم امكانية تحديد موعد الزلزال او قوته
السيد نصر الله: لقد اعطينا عمرا جديدا فكيف سنتصرف به
السيد نصر الله: أمام هول الزلزال والهزة التي شعرنا بها جميعا شعرنا بضعفنا
السيد نصر الله: ندعو الجميع للمساعدة من اجل عودة المصابين جراء الزلزال الى حياتهم الطبيعية
السيد نصر الله: المقاومون في العالم يعتبرهم الاميركيون ارهابيين
السيد نصر الله: في هذا الامتحان الانساني شاهدنا التمييز والازدواجية في التعامل مع سوريا وتركيا
السيد نصر الله: الكثيرون فقدوا حياتهم بسبب ضعف قدرات الانقاذ في سوريا وتركيا
السيد نصر الله: الحكومة الاميركية قالت بعد ثمانية او تسعة ايام ان قانون قيصر لا يؤثر على ارسال المساعدات الى سوريا
السيد نصر الله: تظاهرات احياء الثورة الاسلامية في ايران اقوى جواب لمن تحدث عن انهيار ايران
الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
إیران
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