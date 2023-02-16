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مصدر سوري: وزير الخارجية السعودي سيزور دمشق قريبا

مصدر سوري: وزير الخارجية السعودي سيزور دمشق قريبا
الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

بعد تأكيد خبراء عن وجود تقارب سعودي – سوري محتمل، هناك أنباء عن زيارة وزير الخارجية السعودي إلى سوريا في الأيام المقبلة بالتزامن مع قرب انعقاد القمة العربية في الرياض نهاية آذار المقبل، والتي يرجّح بعضهم حضور دمشق فيها.

العالم - السعودية

ونقل موقع "سبوتنيك" عن مصدر سوري مطلع بأن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيزور العاصمة السورية دمشق في الأيام القليلة القادمة.

وأضاف المصدر في تصريح لوكالة سبوتنيك أن "هناك ترتيبات تجري حاليا لزيارة الأمير فيصل بن فرحان خلال أيام".

وستكون هذه أول زيارة لمسؤول سعودي إلى سوريا منذ بدء الحرب على البلاد عام 2011.

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أنه قد وصلت، صباح اليوم الخميس، طائرة سعودية إلى مطار حلب تحمل 34 طنا من المواد الغذائية والطبية وهي الثالثة التي تصل سوريا.

يذكر أن طائرة سعودية هبطت في مطار حلب الدولي يوم الثلاثاء الماضي لأول مرة منذ 2011 وتحمل 35 طنا من المساعدات الغذائية، لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمّر في 6 فبراير.

وقال مدير الطيران المدني السوري باسم منصور إن "طائرة المساعدات السعودية التي وصلت إلى مطار حلب الدولي هي أول طائرة سعودية تهبط في سوريا منذ عام 2011، حيث لا جسور جوية مباشرة بين سوريا والسعودية منذ سنوات لا من مطار الرياض ولا مطار جدة"، مذكرا أن "لا حركة جوية بين البلدين ولا عبور للطائرات السعودية فوق الأجواء السورية بينما تعبر الطائرات السورية فوق الأجواء السعودية".

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مصدر سوري: وزير الخارجية السعودي سيزور دمشق قريبا