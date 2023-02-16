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مساعد الخارجية الايراني يجري محادثات مع نظيره الصيني

مساعد الخارجية الايراني يجري محادثات مع نظيره الصيني
الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

اجرى مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية علي باقري كني، محادثات مع نظيره الصيني "ما جاو شو" بشان مفاوضات رفع الحظر.

العالم- ايران

وجاء اللقاء على هامش زيارة رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي الى الصين والتي جرت خلال يومي الثلاثاء والاربعاء.

وفي هذا الاجتماع ، شدد الجانبان على ضرورة التزام جميع أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) بالتنفيذ الكامل بتعهداتهم، واتفقا على أن التقيد بالحوار يجب أن يكون مصحوبا بتدابير عملية.

واتفق الطرفان على مواصلة اتصالاتهما وتنسيقهما الوثيقين كما حدث في الماضي لدفع مفاوضات رفع العقوبات إلى الأمام وإجراء مشاورات وتعاون بشأن القضايا الأخرى ذات الاهتمام الدولي على جدول الأعمال.

كما ناقش الجانبان في هذا الاجتماع العديد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ومنع هيمنة الرؤية الغربية لحقوق الإنسان.

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مساعد الخارجية الايراني يجري محادثات مع نظيره الصيني

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