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السيد نصر الله: ندعو الجميع للمساعدة من اجل عودة المصابين جراء الزلزال الى حياتهم الطبيعية

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

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