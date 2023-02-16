الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣
٠٤:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الفياض ينقل رسالة من السوداني الى بشار الأسد..وهذا مضمونها

الفياض ينقل رسالة من السوداني الى بشار الأسد..وهذا مضمونها
الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نقلها فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، تقدّم فيها بخالص التعازي لسيادته، وللشعب السوري بضحايا الزلزال المدمر، وأكّد أنّ العراق سيبقى يساند ويدعم جهود الحكومة السورية بكلّ إمكانياته من أجل التخفيف من تداعيات الزلزال على السوريين.

العالم-سوريا

وأشار الفياض إلى أنّ الشعب العراقي بكلّ فئاته سارع منذ الأيام الأولى للكارثة إلى حشد طاقاته لتقديم كلّ أنواع المساعدات، وإغاثة إخوانه في المناطق السورية المتضررة، وهو مستمر يومياً بإرسال هذه المساعدات.

ونوه الرئيس الأسد بمواقف العراق على المستويين الرسمي والشعبي، وسرعة الاستجابة التي أبداها تجاه سورية، معتبراً أنّ روابط الدم والأخوة بين الشعبين السوري والعراقي، والتحديات المشتركة التي واجهاها في مراحل مختلفة جعلتهما دائماً قريبَين من بعضهما، ويتبادلان الدعم والمساندة لأنهما يدركان تماماً أنّ ما يصيب أحد البلدين يصيب ويؤثر في البلد الآخر.

روابط ذات صلة

مصدر سوري: وزير الخارجية السعودي سيزور دمشق قريبا

وقفة تضامنية دعمًا لسوريا في مخيم البص بجنوب لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. إستمرار جهود الإنقاذ في تركيا رغم تضاؤل الآمال

الجيش اللبناني: مقتل ثلاثة مطلوبين خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة حورتعلا- البقاع

الفياض ينقل رسالة من السوداني الى بشار الأسد..وهذا مضمونها

شاهد.. كواليس الإدانة الغربية للمستوطنات الصهيونية الجديدة

شاهد.. خارطة طريق للاستقرار والتنمية المستدامين بشرق السودان

تهديدات بالقتل لنتنياهو ووزرائه