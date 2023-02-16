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جبهة العمل الإسلامي: حفظ الأمانة ودماء الشهداء يكون في اتباع نهجهم

جبهة العمل الإسلامي: حفظ الأمانة ودماء الشهداء يكون في اتباع نهجهم
الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكدت" جبهة العمل الإسلامي" في لبنان  ببيان،  في "ذكرى استشهاد القادة السعداء الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي والحاج عماد مغنية صانع الانتصارات أن دماءهم الزكية، ودماء كل الشهداء البواسل ، هي الشعلة الحقيقية ونور درب المجاهدين والمقاومين وكل الأحرار والشرفاء في العالم، وأن هذه الدماء أنبتت العزة والحرية والكرامة، وعشرات الآلاف من القادة في مختلف بقاع الأرض الذين سيكونون جحافل النصر القادم بإذن الله".

العالم-لبنان

ولفتت " إلى النصر المظفّر الذي حققته المقاومة في 16 شباط 1985 حين اضطر العدو الصهيوني الغاصب إلى الانسحاب والتقهقر من مدينة صيدا وضواحيها تحت ضربات المقاومين الأبطال الذين سطّروا أروع الملاحم البطولية، وفي مقدمتهم قوات الفجر والشهداء القادة جمال حبّال وإخوانه محمد علي الشريف ومحمود زهرة وسليم حجازي وغيرهم ، وكذلك تم النصر الإلهي الكبير الذي سحق العدو الصهيوني في جنوب ولبنان شهر تموز عام 2006 وجعله يفر فرار الجبناء من أرض لبنان تحت قوة ضربات المقاومة الاسلامية "حزب الله".

واعتبرت أنّ "حفظ الأمانة وحفظ دماء الشهداء كافة يكون باتباع نهجهم وخطاهم".

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