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وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان مخاطبا الاميركيين: لا تعطوا عنوانا خاطئا عن مؤسسي القاعدة وداعش والمسؤول عن الارهاب وتفشيه في العالم

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:١٧ بتوقيت غرينتش

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