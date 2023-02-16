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مراسل العالم:قتلى وجرحى بانفجار عبوتين ناسفتين على مليشيات تابعة للانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في البقيرة بمحافظة ابين جنوبي اليمن

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

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