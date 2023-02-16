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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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الرئيس الاسد: محبة الوطن وخدمته والدفاع عنه من قبل أي منا هو واجب لا يستدعي الشكر
الرئيس الاسد: نقدم الشكر لفرق الإنقاذ من كل الدول التي عملت على انقاذ ضحايا الزلزال
الرئيس الاسد: نشكر الدول التي وقفت معنا من الساعة الأولى للكارثة من أشقاء عرب وأصدقاء
الرئيس الاسد: المؤسسات الحكومية بدأت بتوفير المساكن المؤقتة ويتم تأسيس صندوق لدعم المتضررين
الرئيس الأسد: المساعدات العاجلة التي وصلت من الدول الشقيقة والصديقة شكلت دعماً مهماً للجهود الوطنية في تخفيف آثار الزلزال وإنقاذِ الكثيرِ من المصابين.
الرئيس الأسد: حجم تلك الكارثة والمهامُ المناطة بنا جميعاً أكبر بكثير من الإمكانيات المتاحة لكن ما تمكن مجتمعنا من القيام به بأفراده ومؤسساته كان أيضاً أكبر بكثير من الإمكانيات المتاحة.
الرئيس الأسد في كلمة عن تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا: الوطن هو المنزل... وحمايتُه واجبٌ بغض النظر عن نوع وحجم التحدي وبغض النظر عن الإمكانيات زادت أو نقصت هذا ما كان منذ اللحظات الأولى للزلزال
الأسد: إذا كانت الحرب قد استنزفت واستنفذت الكثير من الموارد الوطنية وأضعفت الإمكانيات لمواجهة المزيد من الأزمات فهي نفسها التي أعطت المجتمع السوري الخبرة والمقدرة على التحرك السريع والفعال في الساعات الأولى للزلزال.
الأسد: الحرب التي استنزفت الموارد وأضعفت الإمكانيات أعطت المجتمع السوري الخبرة للتعامل مع الزلزال
مراسل العالم:قتلى وجرحى بانفجار عبوتين ناسفتين على مليشيات تابعة للانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في البقيرة بمحافظة ابين جنوبي اليمن
الرئيس الأسد في كلمة عن تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا: الوطن هو المنزل... وحمايتُه واجبٌ بغض النظر عن نوع وحجم التحدي وبغض النظر عن الإمكانيات زادت أو نقصت هذا ما كان منذ اللحظات الأولى للزلزال
الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش
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